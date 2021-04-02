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الامارات | بطولة الشارقة العمالية تصل محطتها الختامية

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الشارقة العمالية تصل محطتها الختامية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم منافسات بطولة الشارقة العمالية التي نظمتها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، على ملاعب متنزه الشارقة الوطني، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب، على مدى ثلاثة أشهر.

وسيشهد اليوم الختامي منافسات مثيرة لحسم ألقاب البطولة، وتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بالكؤوس والميداليات، وتكريم أفضل اللاعبين. وأقيمت المنافسات في خمس رياضات، هي كرة القدم والسلة والطائرة والكريكت والهوكي، آخذين بعين الاعتبار الاحترازات الوقائية في المناسبات . وتم تقسيم الفرق إلى مجموعات بنظام الدوري من دور واحد، حيث صعد الأول من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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