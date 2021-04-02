الامارات | «بلاي أوف» كرة الصالات غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاي أوف» كرة الصالات غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عن جدول مباريات «البلاي أوف» التي تنطلق غداً بمرحلة الذهاب، فيلتقي الظفرة مع البطائح، والنصر مع شباب الأهلي، على أن تقام مواجهتا الإياب، الإثنين المقبل، لتحديد الفريقين المتأهلين لخوض نهائي بطولة الدوري.

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، عن سعادته للمردود الفني الذي قدمته الفرق والمنافسة القوية التي حددت الفرق التي تأهلت للمربع الذهبي، وقال في تصريحات صحافية: «إذا كانت الفرق قد أبدعت وتألقت في ميدان التنافس الشريف فهناك جنود مجهولون خلف هذا التميز والابداع، ومنهم المحكمون في كرة الصالات، ونتقدم بالشكر لهم جميعاً».

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