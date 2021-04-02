اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي

شباب الأهلي - الفجيرة 17:45

حتا - الظفرة 17:45

العين - النصر 20:15

الوحدة - كلباء 20:15

دوري الدرجة الأولى

العروبة - مسافي 17:45

العربي - مصفوت 17:45

الحمرية - التعاون 17:45

دوري أبطال إفريقيا

الهلال - صن داونز 20:00

شباب بلوزداد - مازيمبي 23:00

ليفانتي - هويسكا 23:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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