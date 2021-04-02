الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
شباب الأهلي - الفجيرة 17:45
حتا - الظفرة 17:45
العين - النصر 20:15
الوحدة - كلباء 20:15
دوري الدرجة الأولى
العروبة - مسافي 17:45
العربي - مصفوت 17:45
الحمرية - التعاون 17:45
دوري أبطال إفريقيا
الهلال - صن داونز 20:00
شباب بلوزداد - مازيمبي 23:00
ليفانتي - هويسكا 23:00
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