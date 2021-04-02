الامارات | لاعب الظفرة الدرمكي يدخل القفص الذهبي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الظفرة الدرمكي يدخل القفص الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى لاعب خط وسط فريق الظفرة، خالد الدرمكي، الإثنين الماضي، بدخول القفص الذهبي. ويعد الدرمكي (29 عاماً) من العناصر المميزة في التشكيلة الأساسية للظفرة، خصوصاً أن إدارة ناديه سبق لها العام الماضي التمسك بخدماته، والتجديد له بعقدٍ يمتد ثلاث سنوات، وينتهي صيف 2023.

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