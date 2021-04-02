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الامارات | لاعب الظفرة الدرمكي يدخل القفص الذهبي

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى لاعب خط وسط فريق الظفرة، خالد الدرمكي، الإثنين الماضي، بدخول القفص الذهبي. ويعد الدرمكي (29 عاماً) من العناصر المميزة في التشكيلة الأساسية للظفرة، خصوصاً أن إدارة ناديه سبق لها العام الماضي التمسك بخدماته، والتجديد له بعقدٍ يمتد ثلاث سنوات، وينتهي صيف 2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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