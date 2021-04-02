الامارات | «طائرة النصر» تتطلع إلى لقب الدوري من بوابة بني ياس بعد 7 سنوات من الغياب

شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة النصر» تتطلع إلى لقب الدوري من بوابة بني ياس بعد 7 سنوات من الغياب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يملك فريق النصر فرصة ذهبية للتتويج بلقب الدوري العام للكرة الطائرة بعد انتظار دام سبع سنوات، وذلك حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على بني ياس الساعة 07:15 مساء اليوم على صالة «السماوي» في الشامخة في إياب نهائي المسابقة، بعد أن كان «العميد» حسم الذهاب الثلاثاء الماضي في دبي لصالحه بنتيجة 3-2.

وتبدو الفرصة مواتية أمام «العميد» للعودة إلى منصات التتويج، إذ يكفيه الفوز في اللقاء لحسم اللقب لصالحه أول مرة منذ موسم 2012-2013، بينما يحتاج بني ياس للفوز أولاً من أجل الاحتكام لمباراة فاصلة تقام الثلاثاء المقبل، في صالة نادي العين في حال تحقق سيناريو فوز «السماوي»، وآخر ألقابه كان في موسم 2017-2018.

وجاء تأهل النصر للنهائي بعد أن حصل على المركز الثاني في الدور الأول، بينما واجه في مرحلة خروج المغلوب، شباب الأهلي وتأهل على حسابه في مباراة فاصلة. في المقابل، جاء وصول بني ياس للنهائي عبر تصدّره الدور الأول والتأهل في مرحلة خروج المهزوم على حساب حتا.

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