الامارات | الشارقة عينه على النجمة 15 في دوري اليد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة عينه على النجمة 15 في دوري اليد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق الوحدة في الخامسة عصر اليوم ضيفاً على الشارقة، في لقاء ضمن الجولة 20 في بطولة الدوري العام لكرة اليد، يبحث من خلاله الشارقة المتصدر بـ51 نقطة، عن تحقيق فوزٍ أو تعادل على أقل تقدير، يضمن له مبكراً وقبل جولتين على نهاية البطولة، الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي، والـ15 في مسيرته، منذ لقب النسخة الأولى موسم 1976-1977.

وتشهد الجولة، في التوقيت ذاته، لقاء النصر ومضيفه دبا الحصن، على أن يستضيف الجزيرة جاره العين في لقاء يطلبه الزعيم بشعار الحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري شريطة تعثر الشارقة.

وتستكمل الجولة، غداً، بإقامة مباراتين، الأولى تجمع مليحة وضيفه شباب الأهلي، على أن يسدل الستار بلقاء الهروب عن المركز الأخير، الذي يجمع بني ياس صاحب المركز العاشر، أمام مضيفه ومتذيل الترتيب الظفرة.

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