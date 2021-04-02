الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلق

تسود حالة من القلق بين مسؤولي شركة كرة القدم في أحد الأندية، لعدم التوصل إلى اتفاق مع اثنين من اللاعبين الأجانب، إذ ينتهي عقداهما بنهاية الموسم، وسط مبالغة في مطالب وكيل اللاعبين للتجديد، ودخول أكثر من نادٍ على خط المفاوضات للحصول على خدماتهما.

انتظار

أخبرت إدارة أحد الأندية ثلاثة من لاعبيها المواطنين، ممن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، بأن تجديد عقودهم مرتبط بالتعرف إلى وضعية الفريق على ترتيب الدوري، إذ منحت الإدارة اللاعبين حرية الاختيار بين البقاء أو البحث عن نادٍ آخر.

عقد

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد أندية الدوري قررت عدم تجديد عقد لاعب أجنبي، حصل على فرصة الاستمرار مع الفريق في الموسم الحالي، خصوصاً أنه لم يظهر بشكل جيد، عقب عودته من الإصابة التي أبعدته عن المباريات في الموسم الماضي.

استغراب

استغرب لاعب مواطن، نجح في تقديم مستويات مميزة مع فريقه الذي يعتبر من أبرز فرق دوري الخليج العربي، عدم مفاتحته من قبل شركة كرة القدم، على الرغم من دخوله مرحلة الأشهر الستة الأخيرة في عقده.

عرض

قدمت إدارة نادٍ محترف، نجح فريقها في البقاء بدوري الخليج العربي الموسم الحالي، عرضاً لتجديد عقد المدرب براتب أكثر من الحالي، تقديراً لجهوده، لكن المدرب طلب الانتظار إلى ما بعد الجولة المقبلة، رغبة منه في عرض أفضل لو حقق الفوز.

مسؤول

ينشط مسؤول بارز باتحاد لعبة جماعية على «غروبات واتس أب»، لكنه في الوقت نفسه يتجنب الرد على أسئلة الصحافيين، رغم أن موقعه يحتّم عليه التعامل معهم.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news