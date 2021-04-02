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سفير مصر في السودان: الأهلي محظوظ قبل مواجهة المريخ السوداني

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام عيسى، سفير مصر في السودان، إن ملعب مباراة الأهلي والمريخ السوداني جيد للغاية قبل مباراة يوم السبت المقبل.

وأكد حسام عيسى في تصريحات متلفزة: الأهلي محظوظ بسبب عدم ارتفاع درجة الحرارة في الوقت الجاري، وأن درجة الحرارة مشابهة لدرجة الحرارة في القاهرة وهو الأمر الذي سيكون في صالح النادي الأهلي.

وتابع: «المريخ السوداني طلب حضور 1000 مشجع ولكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يرد على مسئولي النادي السوداني حتى الوقت الجاري».

وأشار: «بعد انتهاء مباراة الفريقين فإن بعثة النادي الأهلي ستعود للفندق لتناول وجبة العشاء ومن ثم تجهيز الشنط والذهاب مباشرة للمطار واستقلال طائرته الخاصة للعودة إلى القاهرة».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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