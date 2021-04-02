استقطاب «سيد البطولات» أول مهام إدارة النصر الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زكت الجمعية العمومية غير العادية لنادي النصر والتي عقدت أمس بقاعة اﻷمير سلطان بن سلمان بمقر النادي، مسلي آل معمر رئيسا لمجلس الإدارة 4 سنوات مقبلة

وعقدت الجمعية بحضور أعضاء لجنة الانتخابات يتقدمهم رئيس اللجنة عبدالعزيز العنزي، حيث صادقت اللجنة على إثبات حضور الناخبين لاجتماع الجمعية العمومية التي عقدت عن بعد باستثناء العضو الذهبي الأمير الوليد بن بدر الذي فضل الحضور منذ وقت مبكر بجانب أعضاء مجلس الإدارة الجديدة.

وبدأت الجمعية بكلمة للرئيس السابق المكلف عبدالله الدخيل الذي أعرب عن شكره للإدارة السابقة برئاسة صفوان السويكت، مثنيا على ما حققته من منجزات على مستوى النادي في كافة الأنشطة، بعد ذلك أقر رئيس لجنة الانتخابات عبدالعزيز العنزي سلامة انعقاد الجمعية بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

وفور اعتماد مجلس إدارته، أعرب مسلي آل معمر عن سعادته بحسن ظن شرفيي النادي وأعضاء الجمعية العمومية، وقدم شكره الخاص للعضو الداعم الأمير خالد بن فهد ولكافة القائمة الذهبية، قبل أن يتحدث عن استراتيجيات النادي في الفترة المقبلة، مؤكدا أن النصر سيكون واجهة مشرفة للمملكة، مبينا أن الاستمرار بالفريق الأول سيكون للاعبين القادرين على خدمة النادي، إضافة إلى عمل الإدارة بتجديد عقود اللاعبين المميزين والعمل على تطوير العمل المؤسسي بإعادة الهيكلة والتنظيم الإداري وصياغة العمل في الفئات السنية وعدم حصول فجوة بين الفريق الأول والفئات السنية.

ويبرز في مقدمة دفتر الأعمال أمام الإدارة الجديدة، ملف المدرب الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا وتكليف المدرب الكرواتي الين هورفات بالمهمة مؤقتا.

وأفادت مصادر «مكة» أن الإدارة حريصة على التعاقد مع جهاز فني رفيع المستوى، حيث برز على الطاولة، المدرب الأرجنتيني، مارسيلو جالاردو وهو أحد المدربين البارزين فى القارة اللاتينية.

ويحمل جالاردو سجلا تدريبا حافلا ويلقب فى أمريكا اللاتينية بسيد البطولات القارية بعدما حقق العديد من البطولات مع فريقيه ناشيونال الأوروجوياني وريفر بليت الأرجنتيني، وهو المدرب الذي سبق وأن فاوضه الهلال لقيادة الفريق خلفا للروماني رازفان لوشيسكو.

وأكدت المصادر أن الملف يتضمن أيضا أسماء عديدة من المدرسة الأوروبية وتحديدا البرتغال وبلجيكا، إلا أن الإدارة الجديدة ستحسم هذا الملف فور نهاية مشاركة الفريق بكأس الملك.

ونفت المصادر نية النصر إعادة مدربه السابق الأرجنتيني جوستافو كونتيروس الذي تولى الإشراف على الفريق أواخر عام 2017.

ميدانيا، واصل الفريق استعداداته للقاء الفيصلي ضمن نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين، حيث تأكدت جاهزية الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط للمشاركة مع الفريق.

واستبعد الجهاز الطبي المحترف الأرجنتيني بيتي مارتنيز من اللقاء بداعي الإصابة التي تعرض لها أمام الأهلي ولم تكتمل جاهزيته البدنية واللياقية.

الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

مسلي آل معمر: رئيسا

عبدالله العمراني: عضوا

عبدالعزيز العمراني: عضوا

فيصل أبوساق: عضوا

محمد الشتوي: عضوا

معتز المزروع: عضوا

تركي المشيقح: عضوا

منصور بن زومه: عضوا