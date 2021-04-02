شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يحكى قصة ضياع "حذاء" طارق حامد مع المنتخب وتدخل محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى سيف زاهر فى برنامجه ملعب أون على قناة أون تايم سبورت، قصة حذاء طارق حامد لاعب الزمالك مع منتخب مصر فى رحلة كينيا الأخيرة، وقال زاهر: "بعد وصول بعثة المنتخب إلى كينيا فوجئ الجهاز الفنى بضياع حقيبة طارق حامد والتى كانت تتضمن الحذاء الخاص باللاعب، وهو حذاء مخصص لطارق حامد فقط من إحدى الشركات".

وأضاف: "الجهاز الفنى للمنتخب تدخل وحاول إيجاد حل للأزمة، إلا أن محمد صلاح نجم المنتخب تدخل بنفسه وتواصل مع الشركة المصممة لحذاء طارق حامد واستمر الأمر 24 ساعة حتى تم إرسال 3 أحذية لطارق حامد ومحمد صلاح، وهو ما يعكس الروح العالية بين لاعبى المنتخب".

فى السياق ذاته، تواصل أعضاء اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، واعتذروا له على المشهد الذى وقع عقب مباراة الفراعنة أمام جزر القمر باستاد القاهرة وتعهدوا له بعدم تكراره مستقبلا، كما سيتم إخطار ليفربول رسميا بنفس الأمر.

واعترف مسئولو اللجنة التي تدير اتحاد الكرة بوجود قصور بالتنظيم في مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمّم أفريقيا باستاد القاهرة وهو ما تسبب في المشهد الذى حدث بعدما دخل بعض الأفراد أرض الملعب للتصوير مع محمد صلاح.

وغادر محمد صلاح القاهرة الثلاثاء الماضى بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر والتأهل رسميا لأمم افريقيا 2022، حيث تربع الفراعنة على قمة المجموعة السابعة بـ12 نقطة.