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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الخميس 1 / 4 / 2021 العديد من الأحداث المهمة على صعيد الأندية المختلفة واتحاد الكرة والتى يأتى على رأسها تواصل أعضاء اللجنة التى تدير الجبلاية، مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى،ليعتذروا له على المشهد الذى وقع عقب مباراة الفراعنة أمام جزر القمر باستاد القاهرة وتعهدوا له بعدم تكراره مستقبلا، كما سيتم إخطار ليفربول رسميا بنفس الأمر.

جريشة حكما لمباراة دجلة والإنتاج.. ويوسف للمقاصة وسموحة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباراتى الغد فى الأسبوع السابع عشر من عمر الدورى المصرى، بين وادى دجلة والإنتاج الحربى فى الخامسة مساء، ومصر المقاصة وسموحة فى التاسعة مساء.

كشف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال قائمة لاعبيه، استعدادا لمباراة سيراميكا بعد غد السبت باستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول رغبة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى للفريق الكروى الأول، فى الاستغناء عن أحمد فتحى بنهاية الموسم الجارى، مؤكدًا أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها ضرب استقرار الفريق ووحدة لاعبيه لن تحقق مرادها.

وصلت بعثة الزمالك إلى الجزائر فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق المولودية بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا ، و المقرر لها التاسعة مساء بعد غد السبت.

قال خالد الدرندلى أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالسودان إن لاعبي القلعة الحمراء أجروا مسحة طبيية اليوم الخميس للكشف عن فيروس كورونا المستجد مؤكدا أن نتيجتها ستظهر غدا الجمعة.

قرر مسئولو نادى إنبي تأجيل ملف تفعيل عقد شراء كريم فؤاد ظهير الفريق البترولى والمعار من النجوم لنهاية الموسم لحين البت في أمر الـ15 مليون جنيه للحصول على اللاعب بشكل نهائي حسب العقد المبرم بين إدارة النادى البترولى والنجوم.

عاد فريق الأهلي في السودان إلى فندق الإقامة، بعد انتهاء المران الذي خاضه الفريق على ملعب الجوهرة الزرقاء، استعدادًا لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.