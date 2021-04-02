شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مران الأهلى الأول فى ملعب الجوهرة الزرقاء استعدادا للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض النادى الأهلى اليوم، أول مران له على ملعب "الجوهرة الزرقاء" استعدادا لمواجهة المريخ السودانى في الثالثة عصر السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادى الأهلى على "فيس بوك" فيديو لأول مران للنادى الأهلى في السودان معلقا عليها: "فريقنا يخوض المران الأول في السودان علي ملعب الجوهرة الزرقاء".

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين، والتي أقيمت بكامل مساحة الملعب حماسا كبيرا من جانب اللاعبين مع تركيز الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية؛ استعداداً لمباراة المريخ.

وعقد الجهاز الفني لفريق الأهلي محاضرة قصيرة للاعبين في ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، قبل انطلاق المران الذي خاضه الفريق؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني يوم السبت المقبل.

وتحدث الجهاز الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة وضرورة التركيز الشديد مع الالتزام بالتعليمات للظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز.