شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 1\4\2021 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها تعهد اتحاد الكرة لمحمد صلاح وليفربول بعدم تكرار ما حدث فى مباراة جزر القمر، وضم سيف الجزيرى لبعثة الزمالك فى الجزائر رغم عدم قيده أفريقيا.

رسميا.. عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك يعتذر عن الاستمرار

تقدم الدكتور يحيي حلمي، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، باعتذار رسمي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الاستمرار في اللجنة خلال الفترة القادمة لأسباب شخصية.

اتحاد الكرة يتعهد لمحمد صلاح وليفربول بعدم تكرار أزمة مباراة جزر القمر

تواصل أعضاء اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الانجليزى، واعتذروا له على المشهد الذى وقع عقب مباراة الفراعنة أمام جزر القمر باستاد القاهرة وتعهدوا له بعدم تكراره مستقبلا، كما سيتم إخطار ليفربول رسميا بنفس الأمر.

بعثة بيراميدز تصل الدار البيضاء استعدادًا لمواجهة الرجاء.. صور

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد المقبل على نظيره الرجاء المغربي باستاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الاهلى يكشف حقيقة العرض التركى لضم محمد شريف

قال مصدر في الأهلي أن النادي لم يتلقى عروضاً من الدوري التركي لضم محمد شريف مهاجم الفريق ، موضحاً أن ما تردد في هذا الشأن ليس سوى إجتهادات إعلامية.

المنتخب يخوض مباراة ودية فى يونيو المقبل استعدادا لتصفيات المونديال

اتفقت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة مع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى على توقف الدوري في الفترة من 31 مايو حتي 15 يونيو المقبلين استعدادا لتصفيات المونديال .

كارتيرون يضم الجزيري لقائمة الزمالك أمام المولودية رغم عدم قيده أفريقيا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستسافر للجزائر اليوم لخوض مباراة المولودية، المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

انبى يؤجل ملف تفعيل عقد كريم فؤاد لنهاية الموسم

قرر مسئولو نادى إنبي تأجيل ملف تفعيل عقد شراء كريم فؤاد ظهير الفريق البترولى والمعار من النجوم لنهاية الموسم لحين البت في أمر الـ15 مليون جنيه للحصول على اللاعب بشكل نهائي حسب العقد المبرم بين إدارة النادى البترولى والنجوم.