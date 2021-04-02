شكرا لقرائتكم خبر عن جريشة حكما لمباراة دجلة والإنتاج.. ويوسف للمقاصة وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباراتى الغد فى الأسبوع السابع عشر من عمر الدورى المصرى، بين وادى دجلة والإنتاج الحربى فى الخامسة مساء، ومصر المقاصة وسموحة فى التاسعة مساء.

واختارت اللجنة الحكم الدولى جهاد جريشة حكما لمباراة دجلة والإنتاج الحربى على استاد السلام، ويعاونه مصطفى حسين وأحمد بكر مساعدين، وخليفة عبد الله حكم رابع، وطارق مجدى حكم فيديو وسعيد حمزة حكم مساعد فيديو.

بينما اختارت الحكم محمد يوسف لمباراة المقاصة وسموحة، ويعاونه خالد حسين وعبد العزيز محسن مساعدين، وعماد عطا حكم رابع ومصطفى مدحت حكم فيديو وابراهيم محجوب حكم مساعد فيديو.

وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى سلبية مسحة كورونا لفريقه والجهاز الفنى والإدارى قبل مواجهة وادى دجلة، وذلك قبل أن ينهى اليوم الفريق بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة دجلة المقرر لها الخامسة عصر غد الجمعة باستاد الأهلى والسلام فى الجولة الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الإنتاج الحربى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن أحمد كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وعكف أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى على دراسة مباريات وادى دجلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للغزلان قبل ملاقاتهم مع عودة الدوري، حيث كثف كشرى جلساته النفسية مع لاعبيه خلال فترة توقف الدوري بغية تجهيزهم لمواجهة وادى دجلة عقب عودة المسابقة وهى المباراة التى تمثل تحدياً من نوع خاص فى مسيرة إنقاذ الفريق من قاع الجدول فى ظل تقارب النقاط بين الفريقين، وحرص كشرى على مطالبة لاعبيه بنقل الانتفاضة التى قدموها فى المباريات الودية للمباريات الرسمية لتدشين عهد جديد للفريق.

وكان الإنتاج الحربى قد فاز فى أولى ودياته على مصر المقاصة بهدفين دون رد، والتى أقيمت بالقاهرة قبل السفر لمعسكر الإسماعيلية ثم واجه القناة وتعادل بهدف لكل فريق، ثم فاز على الإسماعيلى بهدف دون رد بمعسكره بالإسماعيلية ثم واجه طلائع الجيش عصر الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى آخر الوديات وفاز بثلاثية أهداف دون رد.

ويقبع الإنتاج الحربى فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 10 نقاط بعدما خاض 15 مباراة فاز فى مواجهتين وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل.