شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 1\4\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 1 أبريل 2021 ، العديد من الاخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها استقالة عضو اللجنة التنفيذية بالنادى، ومغادرة الفريق الاول الكروى القاهرة متجها إلى الجزائر، واصطحاب كارتيرون لسيف الجزيرى معه فى رحلة الجزائر رغم عدم قيده أفريقيا.

رسميا.. عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك يعتذر عن الاستمرار

تقدم الدكتور يحيي حلمي، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، باعتذار رسمي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الاستمرار في اللجنة خلال الفترة القادمة لأسباب شخصية.

كارتيرون يضم الجزيري لقائمة الزمالك أمام المولودية رغم عدم قيده أفريقيا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستسافر للجزائر اليوم لخوض مباراة المولودية، المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

عبد الغني يتعرض لكدمة في مران الزمالك وسفير مصر بالجزائر يتحدث عن استقبال البعثة

تعرض محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكدمة خلال تقسيمة الفريق اليوم الخميس قبل السفر للجزائر، وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على إجراء الإسعافات الأولية للاعب ووضع قطع من الثلج أعلى ركبته، بعد تعرضه لكدمة في إحدى الكرات المشتركة مع يوسف أوباما.

اتحاد الكرة: فيفا سيوافق على استمرار فرجانى ساسى مع الزمالك حتى 30 سبتمبر

كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، سيوافق على استمرار فرجانى ساسى لاعب الزمالك مع ناديه حتى انتهاء الموسم الحالى فى 30 سبتمبر المقبل.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أنهم بصدد مخاطبة الفيفا من أجل الحصول على موافقة منه على مد عقود جميع اللاعبين حتى 30 سبتمبر المقبل وليس يونيو فى ظل استكمال مسابقة الدورى والمقرر لها الانتهاء فى 30 سبتمبر المقبل.

بعثة الزمالك تغادر القاهرة متجهة إلي الجزائر

غادرت القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الجزائرواستقبل طاقم الطائرة أفراد البعثة بالورود وبعلم النادي أثناء الصعود للطائرة، استعدادا لمواجهة فريق المولودية المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.