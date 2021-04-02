شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال قائمة لاعبيه، استعدادا لمباراة سيراميكا بعد غد السبت باستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلى تحت قيادة مدربه الجديد إيهاب جلال لاستضافة منافسه سيراميكا بعد غدٍ السبت باستاد الإسماعيلية فى الجولة السابعة عشر من عمر الدورى الممتاز، ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا، واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة سيراميكا كالتالى:

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي.

خط الدفاع: حسين السيد، رضوان شريفي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، محمد عمار، مروان صحراوى، عبد الله جمعة، محمد بيومى، مصطفى فارس.

خط الوسط: محمود دونجا، محمد حسن، محمد عادل، مدحت فقوسة، زياد طارق، نادر رمضان، عماد حمدى، عمر الوحش، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أري بابل، شكرى نجيب، محمد الشامي، شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.