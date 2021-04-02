شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يستقبل بعثة بيراميدز بالورود فى الدار البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل نادي الرجاء المغربي بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز بالورود لدى وصولها إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادا لمواجهة الرجاء في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس في كازبلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقبل وفد من مجلس إدارة نادي الرجاء بعثة بيراميدز في مطار محمد الخامس، وأهدى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس بعثة بيراميدز بباقة من الورود، مشددا على ترحيب رئيس الرجاء ومجلس إدارته بالبعثة في إطار التأكيد على عمق العلاقات الطيبة بين الناديين.

وضمت قائمة بيراميدز فى المغرب كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.