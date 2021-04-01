شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مصر تستضيف البطولة المؤهلة لمستر أوليمبيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستضيف مصر خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس المقبل حدثين بطولة «KO Pro 2021» لأول مرة في قارة أفريقيا، وهى المنافسات التي تمنح لاعبو كمال الأجسام المحترفين الفائزين بالمراكز الأولى بطاقة التأهل مباشرة للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021، التي ستقام في الولايات المتحدة نهاية العام الحالي.

ونجح إسلام قرطام، رئيس اتحاد رياضات الشارع، في الحصول على حقوق استضافة مصر للمنافسات المؤهلة لمستر أوليمبيا 2021 لتقام في البلاد للمرة الأولى في تاريخ التصفيات المؤهلة للبطولة بعد التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة الجهات المختصة.

ويأخذ الحدث أهمية خاصة جدًا للاعبي كمال الأجسام يتمثل في أنه المنافسة الأخيرة في جدول المنافسات المؤهلة لمستر أولمبيا بالولايات المتحدة، ما يجعله مثار اهتمام كبير للاعبين المحترفين في كل أرجاء العالم ممن لديهم الرغبة في الحصول على شرف المشاركة في مستر أولمبيا هذا العام.

ومن المنتظر أن تقام الفاعليات على مسرح «كايروشو» بمدينة 6 أكتوبر، حيث تقام المنافسات في ثلاث فئات هي الفيزيك والكلاسيك فيزيك والبودي بيلدنج، وستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالحدث الرياضي الهام.

في الوقت نفسه تستضيف مصر مهرجان مستر أولمبيا مصر للهواة، للمرة الثانية على التوالي، بعدما أقيمت في منتصف مارس 2020 لأول مرة، وحققت نجاحاً كبيراً رغم الظروف الصعبة التي أقيمت فيها بسبب الظروف المناخية الصعبة وقتها، بخلاف أنها كانت آخر حدث رياضي يقام بحضور جماهير وبمشاركة عدد كبير من اللاعبين قبل قرار إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة الكورونا.

وأبدى قرطام سعادته بنجاح مصر في استضافة الحدثين الهامين، بعد التنسيق المتبادل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موضحًا أن الفاعليات امتداد لنجاحات اتحاد رياضات الشارع وفريق كوسكواد مع الوزارة في السنوات الماضية.

وتابع قرطام قائلاً: «استضافة مصر لمستر أولمبيا للهواة للعام الثاني، أمر جيد لمحبي رياضة كمال الأجسام، لكن سيبقى أن استضافة منافساتKO Pro 2021، التي تقام في مصر لأول مرة، هو حدث استثنائي بكل المقاييس، لأن الفائزين بالمركز الأول في منافسات الفئات الثلاث سيحصلون على بطاقة التأهل إلى مستر أوليمبيا أمريكا 2021».

وشدد قرطام على أن استضافة مثل هذه الأحداث تدعم الشباب المصري وتساعد في التخفيف من عناء السفر والتنقل والأعباء المالية على اللاعبين، وتمنحهم فرصة الاحتكاك بمدارس أوروبية في اللعبة من ناحية، بخلاف أنها تدعم السياحة الرياضية في البلاد لأنها ستشهد اقبالاً كبيرا من اللاعبين الأجانب على المشاركة فيها.

واختتم رئيس اتحاد رياضات الشارع، بتأكيده على أن مصر قادرة دائمًا على استضافة مثل هذه البطولات الكبرى، موضحًا أن الحدثين هامين وسيجذبان أعدادًا كبيرة للمشاركة فيهما، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة في التنمية والازدهار.