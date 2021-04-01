شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتدخل ليبرون جيمس لمنع محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع أسطورة كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس أسهمه في ملكية نادي ليفربول الإنجليزي لتصل إلى 10 في المائة، ما قد يمنح الريدز فرصة كبيرة في الحفاظ على نجمه المصري محمد صلاح.

وحسب «سكاي نيوز»، فقد رفع جيمس حصته في النادي الإنجليزي ما قد ينقذ ليفربول من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها عقب الخسائر التي تكبدها في أعقاب جائحة كورونا، والتي بلغت 150 مليون دولار.

ولفت التقرير أن الاستثمار الجديد لنجم كرة السلة سيسمح لنادي ليفربول في التعافي اقتصاديًا والمضي قدمًا في توسيع ملعبه أنفيلد وكذلك إجراء التعاقدات الضرورية.

وعلى جانب آخر، قد تساهم الانتعاشة الاقتصادية لنادي ليفربول، في حال صحة هذه التقارير، في نجاحه في الحفاظ على خدمات النجم المصري محمد صلاح، والذي أشارت العديد من التقارير إلى احتمالية مغادرته قلعة الريدز.

وكانت تقارير إسبانية وإنجليزية قد لفتت إلى نية ليفربول بدء المفاوضات مع محمد صلاح لتجديد عقده قريبًا، ومع الدفعة المالية الجديدة، قد ينجح الريدز في تقديم عرض جيد للنجم المصري يمكنه إقناعه بالاستمرار في صفوف الريدز.