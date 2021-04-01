شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» تفتح باب العضوية لنادي دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط اليوم إجراءات تنفيذ قرار فتح باب العضوية لنادي دمياط الرياضي وقبول سداد الاشتراك السنوي للأعضاء، كما تقرر استرجاع العضويات السابقة التي تم فصلها مسبقا، بعد سداد المستحقات الموجودة عليهم.

قال محمود أبوزهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إنه تم تحديد قيمة الاشتراك العضويات الجديدة بقيمة ٣ آلاف جنيه، حيث يتم تقسيط المبلغ بالإضافة إلى الاشتراك السنوي والضرائب المستحقة، كما يتم سداد قيمة اشتراك العضوية في مقر مديرية الشباب والرياضة بدمياط فقط حيث لا يوجد منفذ اخر ابتداء من اليوم الخميس ١ أبريل، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتصحيح الأوضاع بالنادي ودعم فريق الكرة بما يمكنه من تحقيق آمال وطموحات شعب دمياط المتعطشة للصعود للدوري الممتاز، مشيرا أن الإجراءات تتم وفقا للقانون والعمل على إعلاء المصلحة العليا للنادي العريق.