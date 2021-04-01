الحكم 100 عام بالسجن على العصابة التي حاولت سرقة أوزيل 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

قضت محكمة هارو كراون في العاصمة البريطانية لندن، بسجن عصابة مسلحة من 8 أفراد حاولت سرقة ثنائي ​أرسنال​ السابق، ​مسعود أوزيل​ و​سياد كولاشيناتس​ لمدة 100 عام.



وكانت مجموعة سارقين يستخدمون دراجات نارية طاردت أوزيل الذي كان يقود سيارته رفقة زوجته وعائلة زميله سياد كولاشيناتس في العام 2019 إلا أن البوسني قفز من السيارة، وتصدى ببسالة للمهاجمين، قبل أن يلوذوا بالفرار.

ولم تكن محاولة سرقة أوزيل وكولاشيناتس المتسبب الوحيد في الحكم على أفرد العصابة بأكثر من 100 عام من السجن، حيث كشفت التحقيقات ضلوعهم في سلسلة من عمليات السطو العنيفة بين نيسان 2019 وتموز 2020.