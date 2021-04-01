سيدات بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي الابطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

تأهلت سيدات ​بايرن ميونيخ​ إلى الدور نصف النهائي ل​دوري أبطال أوروبا​ بفوزهن على ​روزنغارد​ السويدي بهدف للاشيء، ليكمل انتصارهن برباعية نظيفة في مجموع مباراتي ربع نهائي.



وسجلت مهاجمة النادي البافاري ليا شولر هدف المباراة الوحيد.

وعزز بايرن، متصدر الدوري الألماني للسيدات، سجل إنتصاراته المتتالية في جميع المسابقات إلى 26 مباراة.

وسيتواجه بايرن في نصف النهائي مع تشيلسي الفائز 3-0 على فولسفورغ ليكمل انتصارا 5-1 في مجموع المباراتين.

وفي سياق متصل يتواجه أولمبيك ليون مع مواطنه باريس سان جيرمان في 18 نيسان بعد إعادة ترتيب موعد مباراة إياب دور الثمانية بينهما بعد ظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف ليون على أن يلتقي الفائز مع برشلونة في نصف النهائي.