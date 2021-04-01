العنبري: مباراتنا امام بني ياس لن تكون سهلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

كشف مدرب نادي ​الشارقة​ ​عبد العزيز العنبري​ عن جهوزية اللاعبين المصابين، مؤكدا انها تعزز من قوة الشارقة، بعدما اكتملت الصفوف قبل لقاء ​بني ياس​، في الجولة الـ 23 من ​دوري الخليج العربي​.



وفي حديث له، قال العنبري: "ندرك أهمية وصعوبة المباراة، لرغبة الفريقين في تعزيز الحظوظ للمنافسة على لقب الدوري، كما أنها ستكون فرصة للاطمئنان على لاعبي الشارقة قبل دوري أبطال آسيا".

واضاف: "نملك أريحية وخيارات أكبر على مستوى التشكيلة بعودة اللاعبين المصابين الذين افتقدنا جهودهم في الفترة الماضية، ثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين، نؤمن بقدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة".