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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العنبري: مباراتنا امام بني ياس لن تكون سهلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021
كشف مدرب نادي الشارقة عبد العزيز العنبري عن جهوزية اللاعبين المصابين، مؤكدا انها تعزز من قوة الشارقة، بعدما اكتملت الصفوف قبل لقاء بني ياس، في الجولة الـ 23 من دوري الخليج العربي.
وفي حديث له، قال العنبري: "ندرك أهمية وصعوبة المباراة، لرغبة الفريقين في تعزيز الحظوظ للمنافسة على لقب الدوري، كما أنها ستكون فرصة للاطمئنان على لاعبي الشارقة قبل دوري أبطال آسيا".
واضاف: "نملك أريحية وخيارات أكبر على مستوى التشكيلة بعودة اللاعبين المصابين الذين افتقدنا جهودهم في الفترة الماضية، ثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين، نؤمن بقدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة".