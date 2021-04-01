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كاسيميرو: سنقاتل حتى النهاية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

أشار اللاعب البرازيلي لنادي ​​ الاسباني ​كاسيميرو​ الى أن فريقه سيقاتل حتى النهاية على لقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا، رغم أنه اعتبر أن الميرينغي ليس هو المرشح المفضل في المواجهة الأوروبية ضد ، الذي في رأيه سيتم حسمها بالتفاصيل الصغيرة.

وخلال تصريحات له، قال كاسيميرو: "الجميع يعرف ما نحن قادرون عليه، سنقاتل حتى النهاية على الليغا ودوري الأبطال، نعلم أن الأمر صعب للغاية لكننا سنقاتل من أجل كلا اللقبين".

واضاف: "كل المباريات لريال مدريد مهمة، نحن معتادون بالفعل على مثل هذا الوضع، ولعب المباريات الكبيرة، نحن نحب هذا النوع من المباريات، أولًا علينا التفكير في مباراة إيبار ثم في ثم الكلاسيكو".

وعن مواجهة ليفربول في دوري الأبطال، اختتم: "ستكون مباراة جميلة جدًا وسيتم حسمها بالتفاصيل الصغيرة، من يرتكب أخطاء أقل سيفوز، ليفربول لديه لاعبين رائعين وهذه المباراة ستكون كنهائي مبكر".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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