شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودي هداف مواجهات الزمالك أمام الأندية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الزمالك مع نظيره مولودية الجزائر، في اللقاء المقرر له السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فى مواجهة تعتبر ضمن االأبر فى الجولة، وذلك بسبب المنافسة الكبيرة بين الزمالك ومولودية الجزائر على خطف البطاقة الثانية للصعود إلى دور الثمانية رفقة الترجي.

ويسعى فريق الزمالك إلى الفوز على مولودية الجزائر من أجل الحفاظ على حظوظه في الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الفريق إلى الفوز في المواجهتين المقبلتين، بالإضافة إلى خسارة المولودية أمام الترجي في الجولة الأخيرة.

وطبقا للموقع الرسمى للزمالك واجه الفريق الأبيض الفرق الجزائرية في ١١ مباراة على مدار التاريخ، فاز في ٣ مواجهات وتعادل في ٦ مباريات وخسر في مواجهتين، حيث سجل لاعبو الأبيض ١٤ هدفاً في شباك الفرق الجزائرية على مدار التاريخ، واستقبل الأبيض ٩ أهداف.

يعتبر أحمد حمودي لاعب الزمالك السابق، هداف الأبيض في تاريخ المواجهات أمام الفرق الجزائرية، حيث سجل هدفين في شباك مولودية بجاية بواقع هدف ذهاباً وآخر إياباً، ضمن مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا عام ٢٠١٦.