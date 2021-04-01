أحمد حمودي هداف مواجهات الزمالك أمام الأندية الجزائرية

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودي هداف مواجهات الزمالك أمام الأندية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقي الزمالك مع نظيره مولودية الجزائر، في اللقاء المقرر له السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فى مواجهة تعتبر ضمن االأبر فى الجولة، وذلك بسبب المنافسة الكبيرة بين الزمالك ومولودية الجزائر على خطف البطاقة الثانية للصعود إلى دور الثمانية رفقة الترجي.
ويسعى فريق الزمالك إلى الفوز على مولودية الجزائر من أجل الحفاظ على حظوظه في الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الفريق إلى الفوز في المواجهتين المقبلتين، بالإضافة إلى خسارة المولودية أمام الترجي في الجولة الأخيرة.
وطبقا للموقع الرسمى للزمالك واجه الفريق الأبيض الفرق الجزائرية في ١١ مباراة على مدار التاريخ، فاز في ٣ مواجهات وتعادل في ٦ مباريات وخسر في مواجهتين، حيث سجل لاعبو الأبيض ١٤ هدفاً في شباك الفرق الجزائرية على مدار التاريخ، واستقبل الأبيض ٩ أهداف.
يعتبر أحمد حمودي لاعب الزمالك السابق، هداف الأبيض في تاريخ المواجهات أمام الفرق الجزائرية، حيث سجل هدفين في شباك مولودية بجاية بواقع هدف ذهاباً وآخر إياباً، ضمن مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا عام ٢٠١٦.