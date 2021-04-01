شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى مع أندية السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره المريخ السودانى فى الثالثة عصرا بعد غد السبت، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال افريقيا فى السودان .

وألتقى الأهلى مع الأندية السودانية فى 15 مواجهة سابقة ، حقق الفوز فى 8 مباريات، وتعادل فى 4 بينما خسرفى 3 لقاءات.

سجل لاعبى الاهلى 21 هدفا فى مرمى أندية السودان، واهتزت شباكه11 مرة، ووصل عدد الأندية السودانية التى واجهها الأحمر الى فريقين فقط ، هما المريخ و الهلال

الأهلى و المريخ :

أول مباراة بين الأهلى و المريخ أقيمت عام 1983 بدورى أبطال أفريقيا ، وفاز الأهلى بهدف نظيف ، أحرزه محمود الخطيب ، وصل عدد المباريات التى جمعت الأهلى والمريخ إلى 7 لقاءات، حقق الفوزفي 5 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا في مواجهة واحدة، فيما خسر مباراة واحدة.

الأهلى و الهلال

التقى الأهلى مع الهلال السودانى في 8 مباريات منها مباراتان في الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 والتي تُوج بها الفريق الأحمر ، ونجح الأهلي في الفوز في 3 مباريات، في حين فاز الهلال مرتين، وحسم التعادل نتيجة ثلاثة مباريات.