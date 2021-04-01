شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع مولودية الجزائر = مواجهة واحدة دون أهداف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر، في التاسعة مساء بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتحسِم المواجهة المرتقبة بين الزمالك والمولودية شكل المنافسة على بطاقة الصعود الثانية إلى دور الثمانية، وذلك بعد ضمان الترجي الرياضي التونسي الصعود بشكل رسمي.
ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين، وذلك بعد التعادل في مواجهتين أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، والخسارة في مثلهما أمام الترجي الرياضي التونسي.
ويحتاج الزمالك إلى الفوز بمواجهتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، بالإضافة إلى خسارة المولودية أمام الترجي الرياضي التونسي من أجل الصعود إلى دور الثمانية من البطولة.
الزمالك واجه مولودية الجزائر على مدار تاريخه في مناسبة واحدة، كانت يوم ١٢ فبراير الماضي ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، لتكون هذه المباراة الوحيدة في تاريخ مواجهات الفريقين، والتي شهدت سيطرة كاملة من نجوم القلعة البيضاء ولكن دون تسجيل أي أهداف، لتشهد المواجهة عدد كبير من إهدار الأهداف المحققة في شباك بطل الجزائر.
وسجل الزمالك تاريخاً طيباً أمام الأندية الجزائرية، حيث لعب الأبيض أمام فرق الجزائر ١١ مباراة فاز في ٣ مواجهات وتعادل في ٦ مباريات وخسر في مواجهتين.
وسجل لاعبو الزمالك ١٤ هدفا في شباك الفرق الجزائرية على مدار التاريخ، واستقبل الأبيض ٩ أهداف.