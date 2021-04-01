شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع مولودية الجزائر = مواجهة واحدة دون أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر، في التاسعة مساء بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتحسِم المواجهة المرتقبة بين الزمالك والمولودية شكل المنافسة على بطاقة الصعود الثانية إلى دور الثمانية، وذلك بعد ضمان الترجي الرياضي التونسي الصعود بشكل رسمي.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين، وذلك بعد التعادل في مواجهتين أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، والخسارة في مثلهما أمام الترجي الرياضي التونسي.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بمواجهتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، بالإضافة إلى خسارة المولودية أمام الترجي الرياضي التونسي من أجل الصعود إلى دور الثمانية من البطولة.

الزمالك واجه مولودية الجزائر على مدار تاريخه في مناسبة واحدة، كانت يوم ١٢ فبراير الماضي ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، لتكون هذه المباراة الوحيدة في تاريخ مواجهات الفريقين، والتي شهدت سيطرة كاملة من نجوم القلعة البيضاء ولكن دون تسجيل أي أهداف، لتشهد المواجهة عدد كبير من إهدار الأهداف المحققة في شباك بطل الجزائر.

وسجل الزمالك تاريخاً طيباً أمام الأندية الجزائرية، حيث لعب الأبيض أمام فرق الجزائر ١١ مباراة فاز في ٣ مواجهات وتعادل في ٦ مباريات وخسر في مواجهتين.

وسجل لاعبو الزمالك ١٤ هدفا في شباك الفرق الجزائرية على مدار التاريخ، واستقبل الأبيض ٩ أهداف.