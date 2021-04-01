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الزمالك يصل الجزائر استعدادا لمواجهة المولودية بدورى أبطال أفريقيا..صور

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القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الزمالك إلى الجزائر فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق المولودية  بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا ، و المقرر لها التاسعة مساء بعد غد السبت .

 

 وتضم بعثة فريق الزمالك فى  الجزائر كل من جنش ، و أبو جبل ، محمد عواد ، فى حراسة المرمى ، وفى الدفاع كل من حازم امام ، احمد عيد ، محمود علاء ، محمود حمدى الونش ، محمد عبد الغنى ، محمد عبد الشافعى ، ع بد الله جمعة ، أحمد فتوح  ،

وفى خط الوسط طارق حامد ، فرجانى ساسى ، محمد أشرف روقا ، اسلام  جابر ، يوسف اوباما ، امام عاشور ، احمد سيد زيزو ، محمود عبد الرازق شيكابالا ، اشرف بن شرقى ، حسام اشرف ، وفى الهجوم حميد أحداد ، و مروان حمدى ، بالاضافة إلى سيف الجزيرى .

 

ويترأس بعثة الزمالك فى الجزائر المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي.

 

وقرر الجهاز الفني للفريق ضم التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة المتجهة للجزائر رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.

 

استقبال بعثة الزمالك في الجزائر
استقبال بعثة الزمالك في الجزائر

الزمالك
الزمالك

بعثة الزمالك في الجزائر
بعثة الزمالك في الجزائر

وصول الزمالك الجزائر
وصول الزمالك الجزائر

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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