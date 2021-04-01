الزمالك يصل الجزائر استعدادا لمواجهة المولودية بدورى أبطال أفريقيا..صور

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الزمالك إلى الجزائر فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق المولودية بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا ، و المقرر لها التاسعة مساء بعد غد السبت .

وتضم بعثة فريق الزمالك فى الجزائر كل من جنش ، و أبو جبل ، محمد عواد ، فى حراسة المرمى ، وفى الدفاع كل من حازم امام ، احمد عيد ، محمود علاء ، محمود حمدى الونش ، محمد عبد الغنى ، محمد عبد الشافعى ، ع بد الله جمعة ، أحمد فتوح ،

وفى خط الوسط طارق حامد ، فرجانى ساسى ، محمد أشرف روقا ، اسلام جابر ، يوسف اوباما ، امام عاشور ، احمد سيد زيزو ، محمود عبد الرازق شيكابالا ، اشرف بن شرقى ، حسام اشرف ، وفى الهجوم حميد أحداد ، و مروان حمدى ، بالاضافة إلى سيف الجزيرى .