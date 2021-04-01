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تأهل هليوليدو و ستاد المنصورة إلى دورى محترفي اليد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تأهل فريق هليوليدو إلى دورى المحترفين بالموسم الجديد بعد الفوز على  ملوى فى منافسات الصعود بنتيجة 27/19 ،ومعه إستاد المنصورة بالفوزعلى جزيرة الورد 24/20 .

وبذلك اكتمل مربع الصعود للمحترفين بعدما تأكد من قبل تأهل فريقى الحواروأكتوبر . 

 

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مواعيد وصالات آخر 4 جولات فى المرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 - 2021 لتقام أيام 8 و9 و15 و16 أبريل الجارى.

 

وتشهد جولة يوم الخميس الموافق 8 أبريل مواجهات بين كل من: الأوليمبى مع الأهلى وسبورتنج مع الطيران والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع هليوبوليس، فينا تقام الجولة الثانية عشر يوم 9 أبريل بلقاءات بين كلا من: سبورتنج مع الأهلى و الأوليمبى مع الطيران والزمالك مع طلائع الجيش والزهور مع هليوبوليس. 

 

بينما ستقام الجولة الثالثة عشر يوم 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران و طلائع الجيش مع سبورتنج و هليوبوليس مع الأوليمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك و الزهور مع الطيران و هليوبوليس مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأوليمبى.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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