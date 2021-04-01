شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل الدار البيضاء استعدادًا لمواجهة الرجاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد المقبل على نظيره الرجاء المغربي باستاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة نادي بيراميدز للفريق لإراحة اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، قبل المباراة الهامة، التي يسعى من خلالها الفريق بالعودة بالثلاث نقاط والابتعاد بصدارة المجموعة التي يحتل قمتها حاليا برصيد 6 نقاط من انتصارين على نكانا الزامبي ونامونجو التنزاني.

وضمت قائمة بيراميدز فى المغرب كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

وأخطر الاتحاد الأفريقي كاف، نادى بيراميدز بطاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة بالكونفدرالية الأفريقية، حيث سيقودها طاقم تحكيم غيني بقيادة من الحكم أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري. ويراقب المباراة الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد 19، فيروس كورونا، سعيد زاكيني من دولة المغرب.



بعثة بيراميدز



بيراميدز فى الدار البيضاء



وصول فريق بيراميدز