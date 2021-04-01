شكرا لقرائتكم خبر عن مولودية بجاية آخر فريق ذاق الهزيمة على يد الزمالك في الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة من أجل الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، وذلك لمواصلة المشوار فى المنافسة على بطاقة الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دورى الأبطال الأفريقي.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالى، بالإضافة إلى خسارة المولودية أمام الترجى فى الجولة الأخيرة من أجل ضمان الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وفقا للموقع الرسمى للزمالك حقق الأبيض نتائج طيبة أمام الفرق الجزائرية على مدار التاريخ، حيث خاض 11 مواجهة فاز فى 3، وتعادل فى 6 وخسر فى مواجهتين.

وكان آخر فوز حققه فريق الزمالك على الفرق الجزائرية أمام مولودية بجاية، فى ذهاب دور الستة عشر من بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2016، حيث انتهت المباراة بفوز الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما الثنائي محمود عبد المنعم، والبديل أحمد حمودي.

وخاض الزمالك هذه المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمادة طلبة وأحمد دويدار ومحمد كوفى وعمر جابر

خط الوسط :طارق حامد معروف يوسف وحازم إمام ومحمد إبراهيم

الهجوم: أيمن حفنى ومحمود عبد المنعم

وصعد الزمالك إلى دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2016 بعد الفوز على مولودية بجاية الجزائري ذهاباً بهدفين دون رد، والتعادل فى مواجهة الإياب بهدف لكل فريق.