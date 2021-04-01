شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلى: نتيجة مسحة لاعبى الأهلى تظهر غدا ونبذ التعصب عنوان مباراة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد الدرندلى أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالسودان إن لاعبي القلعة الحمراء أجروا مسحة طبيية اليوم الخميس للكشف عن فيروس كورونا المستجد مؤكدا أن نتيجتها ستظهر غدا الجمعة.

أوضح الدرندلى في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أن اللاعبين جاهزين لمواجهة المريخ السودانى في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مشيدا بالحماس والإصرار الذى يمتكله اللاعبون لحصد الثلاث نقاط.

أكد أمين صندوق النادى الأهلى أن محمود الخطيب رئيس النادى الأحمر يتواصل معه باستمرار للإطمئنان على حالة البعثة واللاعبين والجهاز الفني وملاعب التدريب لافتا إلى أن الروح الرياضية ونبذ التعصب عنوان مباراة الأهلى والمريخ.

ووجه ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالسودان، الشكر لطاقم السفارة المصرية بقيادة السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، على المجهود الكبير الذي بذلته السفارة مع بعثة الأهلي.