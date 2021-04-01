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الدرندلى: نتيجة مسحة لاعبى الأهلى تظهر غدا ونبذ التعصب عنوان مباراة المريخ

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القاهرة - سامية سيد - قال خالد الدرندلى أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالسودان إن لاعبي القلعة الحمراء أجروا مسحة طبيية اليوم الخميس للكشف عن مؤكدا أن نتيجتها ستظهر غدا الجمعة.

أوضح الدرندلى في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أن اللاعبين جاهزين لمواجهة المريخ السودانى في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مشيدا بالحماس والإصرار الذى يمتكله اللاعبون لحصد الثلاث نقاط.

أكد أمين صندوق النادى الأهلى أن محمود الخطيب رئيس النادى الأحمر يتواصل معه باستمرار للإطمئنان على حالة البعثة واللاعبين والجهاز الفني وملاعب التدريب لافتا إلى أن الروح ونبذ التعصب عنوان مباراة الأهلى والمريخ.

ووجه ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالسودان، الشكر لطاقم السفارة المصرية بقيادة السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، على المجهود الكبير الذي بذلته السفارة مع بعثة الأهلي.

وتضم بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم ومروان محسن، ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون، وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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