أبو جريشة: إيهاب جلال قادر على تطويع قدرات اللاعبين.. وفترة التوقف أفادت الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، بالمدير الفني لفريقه إيهاب جلال وبخبرته وكذلك بعمله هو والجهاز المعاون.

وأضاف أبوجريشة، خلال مداخلة مع فضائية الزمالك مساء اليوم الخميس:"إيهاب خبرته كبيرة ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن الإسماعيلي، والعمل يسير بصورة جيدة واللاعبين سُعداء ويشعرون بتغيير وأن هناك تعامل أفضل وكل لاعب يريد التواجد وأن يكون له دورًا".

وتابع رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي:"إيهاب جلال إسمعلاوي وشارك في الفوز ببطولة للنادي وكذلك حمد مساعده كان لاعباً في الإسماعيلي فجميعم جيدين ويعملون بشكل جيد ومنظم والجميع يشعر بارتياح ومع الوقت سيكون هناك انسجام فإيهاب مدرب ذكي قادر على تطويع قدرات اللاعبين".

واسترسل:"وهناك بعض اللاعبين الذين كانوا غائبين وسيعودون مثل باهر المحمدي سيعود قريباً وكذلك أحمد مصطفى وعبدالرحمن مجدي أصبح قريباً جداً من العودة وسيستطع إيهاب جلال تطويع قدرات اللاعبين لتخدم المجموعة والنادي".

وأتم رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، تصريحاته قائلاً:"فترة التوقف أفادت الفريق بعدما كان يخوض كل 3 أيام مباراة ففترة التوقف جعلت الفرق (تاخد نفس).

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري بفارق نقط ة عن الإنتاج الحربي المتذيل للترتيب ومثلها عن وادي دجلة صاحب المركز 16.