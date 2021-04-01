المغرب يعلن رغبته في استضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي نية بلاده التقدم لاستضافة مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في نسختها الحالية بالمغرب.

وقال لقطع في تصريحات اليوم الخميس أن الاتحاد المغربي لكرة القدم سيقدم ترشيحا لاستضافة نهائي دوري الأبطال الإفريقية بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وكأس الإتحاد الإفريقي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وأوضح لقجع أن المغرب سيواصل استضافة المباريات الدولية والقارية، مشير إلى أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية سيمثل المغرب في عصبة الأبطال الإفريقية الأولى للسيدات بصفته بطلا للدوري المغربي، التي ستستضيفها المغرب في شهر نوفمبر المقبل.

وقرر الاتحاد الإفريقي منذ الموسم الماضي إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من مباراة واحدة تكون في بلد يتم اختياره بعد استقبال ترشيحات من مختلف الاتحادات المحلية لطلب التنظيم.

كان من المفترض أن يقام نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي في الكاميرون قبل ان تعتذر، ويتم اختيار مصر لتأهل الأهلي والزمالك للنهائي، فيما استضاف المغرب نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية.