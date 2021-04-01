الدرندلي من السودان: الأهلي في بلده.. ولن نخوض معركة مع المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر خالد الدرندلي أمين الصندوق بالنادي الأهلي عن حالة الراحة التامة التي تعيشها بعثة بطل إفريقيا في السودان قبل مواجهة المريخ السوداني السبت المُقبل.

ويحل الأهلي ضيفاً على المريخ مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات لقناة الأهلي قال الدرندلي :"الأهلي في بلده، لا نشعر هنا بالغُربة، نلقى معاملة طيبة، والمريخ يرد لنا الاستقبال الذي وجده في القاهرة".

وأضاف أمين صندوق الأهلي :"لن نخوض معركة أمام المريخ، في النهاية هي مباراة كرة قدم بين فريقين كبيرين، ونتمنى أن تكون بعيداً عن التعصب والتوتر".

الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن سيمبا التنزاني المتصدر، بينما يحتل المريخ المركز الأخير بنقطة وحيدة بعدما فقد فرصة التأهل.

وتابع الدرندلي :"لا نسعى للفوز والصدارة حتى نتجنتب مواجهة فريق من أبطال المجموعات الأخرى، نحن النادي الأهلي نلعب ضد أي فريق، وقدرنا أن نلعب من أجل المركز الأول دائماً".

وأردف الدرندلي :"متفائلون بتحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بحصد ثلاث نقاط، وفي النهاية سنلعب ضد أي فريق في المسابقة سواء في الجولات المقبلة أو في نهاية البطولة".

وأنهى الدرندلي :"درجة الحرارة هنا في السودان تصل إلى 36 درجة، لكن هذا لن يؤثر علينا، لدينا خبرات كبيرة في التعامل مع مثل هذه الأمور".