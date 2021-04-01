"تسليم أهالي".. الشرطة تطارد لاعبًا في شوارع كولومبيا بعد معركة أسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

ألقت قوات الشرطة في مدينة ميديلين الكولومبية القبض على اللاعب فريدي جوارين بعد تلقي بلاغ من أسرته، عقب نشوب عراك دامٍ بينهم.

ونشرت وسائل إعلام كولومبية وإيطالية، تفاصيل الواقعة التي أدت في النهاية إلى القبض على لاعب إنتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي السابق.

وذكرت تقارير الشرطة الكولومبية أن فريدي كان في حالة سُكر ما جعله يبدأ شجاراً في منزله، وينتهي به الأمر إلى توجيه الضربات لوالديه.

وعلى الفور اتصلت أسرت فريدي بالشرطة لنجدتهم من اللاعب الذي ظهرت بقع دم على سرواله وقميصه فور مداهمة الشرطة للمنزل وإجباره على الخروج معهم.

ووجدت الشرطة إصابات بين أفراد أسرة فريدي فور وصولها، لتصطحب اللاعب معها، قبل خضوعه للتحقيقات للبت في أمره لاحقاً.

وخضع فريدي كذلك إلى العلاج في أحد المراكز الطبية لوجود بعض الإصابات الدامية بجسده، لكن سلوكه العدواني استمر ضد أفراد الطاقم الطبي والشرطة.

فريدي (34 عاماً) أنهى علاقته بنادي الكولومبي ميلوناريوس، بعد رحلة طويلة مر خلالها على أندية بوكاجونيورز الأرجنتيني، وسانت إتيان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي، وفاسكو دي جاما البرازيلي.