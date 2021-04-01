ليبرون جيمس يرفع حصته في ملكية ليفربول بمبلغٍ ضخم

ضخ نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس مبلغًا ضخمًا في نادي ليفربول، ليصبح شريكًا لمجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي الإنجليزي.

وكشفت مصادر صحفية، ان حصة ليبرون جيمس قد تصل إلى 10% من ليفربول الإنجليزي، وتقدر قيمة الاستثمار ومجموعة المعاملات المصاحبة للشركة الأمريكية بـ 7.35 مليار دولار.

وأفادت صحيفة “بوسطن جلوب” الأمريكية، أن الاتفاق الجديد، يقضي بضخ ليبرون جيمس مبلغًا ضخمًا في خزينة ليفربول، وصل إلى 750 مليون دولار.

وكان ليبرون جيمس يمتلك أسهمًا في نادي ليفربول منذ عام 2011، لكن حصته باتت أكبر الآن.

وتأتي تلك الخطوة من ليبرون جيمس في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها ليفربول بسبب تداعيات فيروس كورونا، والتي كلفت الفريق الإنجليزي خسائر تقدر بـ150 مليون دولار.

وأصبح ليفربول الآن على أتم الاستعداد من أجل المضي قدمًا في مشروع تطوير ملعبه “آنفيلد روود”، بالإضافة إلى دعم المدرب يورجن كلوب بصفقاتٍ جديدة في الميركاتو الصيفي 2021.