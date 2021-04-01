شكرا لقرائتكم خبر عن أين يلعب سيرجيو أجويرو بعد الرحيل عن مانشستر سيتي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادي مانشستر سيتي أن مهاجمه الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو سيغادر النادي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري.

في بيان رسمي للنادي، كشف مانشستر سيتي أن سيرجيو أجويرو سيغادر النادي هذا الصيف، لينهي فترته المتألقة والمليئة بالكؤوس في ملعب الاتحاد.

انضم أجويرو من صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في عام 2011 وعزز اسمه كواحد من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيبقى ذكرى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا دائمًا بسبب فوزه الدرامي في اللحظات الأخيرة في المباراة النهائية للموسم أمام فريق كوينز بارك رينجر ليمنح مانشستر سيتي لقبه الأول في الدوري الممتاز منذ 44 عامًا.

في فترة العشر سنوات التي قضاها مع السيتيزينس، فاز أجويرو بأربعة ألقاب للدوري الممتاز وخمسة كؤوس رابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

أصبح الأرجنتيني أيضًا الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، حيث سجل 257 هدفًا وحصل على 73 تمريرة أخرى في 384 مباراة.

وبسبب الإصابات، خاض أجويرو 8 مباريات فقط وأربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا.

ومع ذلك، تم ربط سيرجيو أجويرو بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى حيث لا يزال بلا شك يمتلك الصفات اللازمة لتصنيفه كواحد من أفضل الهدافين في أوروبا.

تم الحديث عن انتقاله إلى فريق برشلونة خلال الفترة الماضية، بينما تقول التقارير إن العودة إلى غريمه الإسباني أتليتيكو مدريد قد تكون أيضًا على الورق. في هذا التقرير، نلقي الضوء على 4 أندية يمكن أن ينتقل أجويرو إليها في الصيف.

4- أتلتيكو مدريد:

في عامه الـ 18، انتقل سيرجيو أجويرو إلى أتلتيكو مدريد قادماً من فريق إندبندنتي الأرجنتيني في عام 2006. لعب 208 مباراة مع الروخي بلانكوس على مدار خمسة مواسم، وسجل 90 هدفاً وحقق 29 تمريرة حاسمة.

أكسبته قدرته التهديفية أمام المرمى الانتقال إلى مانشستر سيتي، حيث تطور بالكامل ليصبح أحد أفضل المهاجمين في أوروبا.

ارتبط سيرجيو أجويرو بالعودة إلى أتلتيكو مدريد، الذي يحتاج حاليًا إلى مهاجم يمكنه توفير المنافسة مع لويس سواريز.

فشل المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي حتى الآن في الإعارة من أولمبيك ليون ومن المرجح أن يعود إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

قد يكون سيرجيو أجويرو أحدث مهاجم كبير ينتقل إلى واندا ميتروبوليتانو بعد فترة قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينضم إلى فرق مثل فرناندو توريس ودييجو كوستا.

3- يوفنتوس:

كان يوفنتوس في سوق الانتقالات بحثًا عن شريك مهاجم للنجم كريستيانو رونالدو.

بينما كان ألفارو موراتا مثيرًا للإعجاب للسيدة العجوز، فقد عانى من بعض المخاوف من الإصابة.

مع بلوغ رونالدو 36 عامًا ودخوله الفصول الأخيرة من مسيرته اللامعة، أثبت سيرجيو أجويرو على مر السنين أنه قادر بمفرده على قيادة النادي إلى المجد.

فاللاعب اقتناص الأرجنتيني سيكون متاحًا بشكل مجاني وهو سيكون عملاً ممتازًا ليوفنتوس، الذي يحتاج إلى لاعب يتمتع بخبرته للضغط من أجل الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم القادمة.

2- باريس سان جيرمان:

يمكن أن يستكمل سيرجيو أجويرو رحلته الكروية القادمة في باريس سان جيرمان بطل فرنسا، الذي سيتطلع إلى تعزيز فريقه في الصيف.

على الرغم من أن باريس سان جيرمان يضم مجموعة غنية من اللاعبين المهاجمين، إلا أن المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو سيسعى إلى إجراء بعض الإضافات لتناسب أسلوبه في اللعب.

كافح مهاجم الوسط ماورو إيكاردي لترك بصمته في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ومع ارتباط كيليان مبابي بشدة بالخروج، يمكن لسيرجيو أجويرو توفير تأثير مماثل تقريبًا في الهجوم لمتصدر الدوري الفرنسي.

قد ينجذب الأرجنتيني أيضًا إلى فكرة العمل مع مواطنه ومدرب باريس سان جيرمان بوتشيتينو الذي تعاقد مؤخرًا مع النادي الباريسي.

1- برشلونة:

ربما تكون الوجهة الأكثر ترجيحًا لرجل مانشستر سيتي. ارتبط سيرجيو أجويرو بالانتقال إلى برشلونة منذ الصيف الماضي بعد رحيل لويس سواريز.

أفيد أن برشلونة كان ينهي عقدًا لمدة عامين للاعب البالغ من العمر 32 عامًا، مع الرئيس المعين حديثًا جوان لابورتا على اتصال مع ممثليه.

مع رغبة برشلونة اليائسة في الاحتفاظ بلقب ليونيل ميسي بأي ثمن، قد تكون خطوة صديقه المقرب ومواطنه سيرجيو أجويرو كافية لإقناعه بالبقاء في مكانه.

يحتاج الفريق الكتالوني أيضًا إلى مهاجم كبير يقود هجومه بعد رحيل لويس سواريز إلى غريمه أتلتيكو مدريد.

بينما يبدو أن أنطوان جريزمان قد وجد قدميه في الأسابيع الأخيرة، غالبًا ما يتم لعبه على الجانب الأيسر من الهجوم، تاركًا ميسي أو ديمبيلي للعب خارج مركز قلب الهجوم.

مع مستقبل مارتن بريثويت غير مؤكد، فإن تحرك سيرجيو أجويرو سيكون الحل الأمثل لمشكلة الفريق الكاتلوني في خط المهاجم.