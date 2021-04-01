شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو إسباني وخلافة أجويرو.. أين ينتقل إيرلينج هالاند في الصيف؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن مهاجم بروسيا دورتموند الألماني إيرلينج هالاند أصبح قريبًا من الخروج من ناديه والانتقال إلى أحد الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يأتي ذلك بعدما وصل مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم الدولي النرويجي إلى برشلونة للاستماع للعرض المقدم منهم للنجم الشاب. بعدها ذهب رايولا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للاجتماع مع إدارة ريال مدريد.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا 21 هدفًا في الدوري الألماني و10 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على الرغم من غيابه عن بعض المباريات بسبب الإصابة.

بالنظر إلى مستواه الحالي، يمكن أن تكون مسألة وقت فقط قبل أن يتم اقتناص المهاجم القناص من قبل أحد الأندية الكبرى. لذلك، دون مزيد من اللغط، دعونا نلقي نظرة على 5 فرق يمكن أن توقع مع هالاند.

5- مانشستر سيتي:

اللاعب الذي يُرجح أن يصبح نجماً عالمياً في السنوات المقبلة، إيرلينج هالاند، هو البديل المثالي لسيرجيو أجويرو الذي سيرحل عن مانشستر سيتي مع نهاية الموسم الجاري. ويُقدم هالاند مستوى مذهل من التهديف هذا الموسم، حيث سجل 33 هدفًا مذهلاً في 31 مباراة مع بوروسيا دورتموند.

مع والده، ألف إنج هالاند، بعد أن لعب لمانشستر سيتي من قبل، يمكن أن يكون إيرلينج هالاند متحمسًا لمتابعة خطى والده والانضمام إلى مانشستر سيتي في الصيف.

في النهاية يبدو أن تعويض رحيل سيرجيو أجويرو، الذي يمكن القول بأنه أعظم لاعب في مانشستر سيتي، ليس بالمهمة السهلة على الاطلاق، ولكن إذا كان بإمكان أي شخص القيام بذلك، فهو إيرلينج هالاند.

علاوة على ذلك، تحت وصاية الإسباني بيب جوارديولا، يمكن أن يتحول إيرلينج هالاند إلى لاعب أكثر اكتمالاً وتدميرًا.

4- مانشستر يونايتد:

لطالما كان مانشستر يونايتد معجبًا بإيرلينج هالاند. كان من الممكن أن يوقعون معه العام الماضي، لكن هذه الخطوة لم تتحقق لأن اليونايتد رفض على ما يبدو الموافقة على بند شراء شامل ودفع نسبة مئوية اقترحها وكيل اللاعب.

ومع ذلك، بعد فشل متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في الوصول إلى جادون سانشو في الصيف، حولوا انتباههم إلى إيرلينج هالاند، الذي كان في حالة رائعة هذا الموسم.

يمكن لعامل أولي جونار سولشاير أيضًا إقناع إيرلينج هالاند باللعب في أحد أكبر الأندية في العالم تحت وصاية مواطنه الأكبر سنًا.

علاوة على ذلك، فزيادة الأرباح المالية لليونايتد من الممكن أن تُصبح عامل مُساهم في انتقل اللاعب إلى مسرح الأحلام أولد ترافورد، فهو يعتبر خيارًا مغريًا للاعب النرويجي الشاب خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

3- تشيلسي:

برز تشيلسي كواحد من أقوى المنافسين للتعاقد مع إيرلينج هالاند في المستقبل القريب.

شهد النادي الإنجليزي حملة صعودًا وهبوطًا هذا الموسم، على الرغم من إجراء أحد أغلى إصلاحات الفريق في التاريخ الحديث الصيف الماضي.

مع شكل واحد من هذا القبيل- تيمو فيرنر- يساهم بشكل مباشر في مسيرة تشيلسي خلال المباريات الأخيرة، يمكن للبلوز القيام بانقلاب من نوع ما من خلال اتخاذ خطوة لإيرلينج هالاند.

لن يكون إرلينج هالاند رخيصًا، لكن تشيلسي لديه القوة المالية لإنجاز هذه الخطوة من خلال تحطيم الرقم القياسي للنادي.

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان إرلينج هالاند سينتهي به المطاف في ستامفورد بريدج.

2- ريال مدريد:

وفقًا لبعض التقارير، قد يكون ريال مدريد الوجهة التالية لمهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند.

يسعى العملاق الإسباني وراء النجم الفرنسي كيليان مبابي، لكن إذا فشلوا في تنظيم مثل هذه الخطوة، فسيكون إرلينج هالاند خيارهم الاحتياطي.

نظرًا لطرق تسجيله الغزيرة وتعدد استخداماته في الثلث الهجومي، يمكن أن يكون إرلينج هالاند إضافة رائعة لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، خاصة وأن كريم بنزيما يتقدم في العُمر وهو ما قد يجعل مستواه يتراجع قليلًا في المرحلة المقبلة.

وقد يلجأ فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي للتعاقد مع هالاند بسبب الانتخابات الرئاسية لريال مدريد لتكون صفقة انتخابية كبيرة، كما يُحب أن يفعل دائما.

1- برشلونة:

برشلونة هو نادٍ آخر مشهور مرتبط بإيرلينج هالاند. ربما يكون البلوجرانا قد خرج من حملته الأولى بلا ألقاب منذ أكثر من عقد، لكنهم بدأوا في اتخاذ خطواتهم تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

حدث هذا على الرغم من تحمل قائد الفريق ليونيل ميسي موسمًا مخيبًا إلى حد ما وغيابه عن بعض المباريات بسبب الإصابة والإيقاف، قد يكون إرلينج هالاند خليفة الأرجنتيني على المدى الطويل في النادي.

وكان لابورتا قد وعد جماهير برشلونة بإبرام صفقات قوية من أجل العودة للمنافسة على دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن النادي منذ عام 2015، فهل سيكون هالاند الصفقة الجديدة في الكامب نو؟.