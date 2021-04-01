شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس يزاحمون برشلونة على ضم نجم ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نجم نادي ليفربول الإنجليزي جورجينو فينالدو على رادار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى والتي أصبحت تهدد انتقاله إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» الأنجليزية أن تشيلسي انضم لكل من برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفينتوس في سباق الظفر بخدمات فينالدوم في الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت الصحيفة أن توماس توخيل، مدرب تشيلسي، يسعي للتعاقد مع فينالدوم لتكون أولى صفقاته مع الفريق اللندني.

وينتهي عقد فينالدوم هذا الصيف، فيما فشل مسؤولو الريدز في التوصل لاتفاق مع اللاعب بشأن التجديد حتى اللحظة، إذ يبدو أقرب للرحيل عن أنفيلد في الصيف.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 30 عام يسعي للم شمله مع مدربه السابق في المنتخب الهولندي رونالد كومان، الذي تولي القيادة الفنية لنادي برشلونة بداية من الموسم الحالي، ولكن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني تقف عائقًا أمام إبرام الصفقة.

ومن جانبها، أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن برشلونة مازال يتصدر السباق التوقيع مع اللاعب، فيما لم يفقد ليفربول أمله في الحفاظ على خدماته .

وشارك فينالدوم هذا الموسم مع ليفربول ومنتخب هولندا في 55 مباراة أستطاع خلالهم من أحراز 15 هدف وصناعة 3 أهداف.