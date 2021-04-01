شكرا لقرائتكم خبر قطر تتخلى عن استضافة خليجي 25 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتذر الاتحاد القطري لكرة القدم رسميا عن استضافة دورة الخليج الـ 25 كدولة بديلة للعراق لأجل دعمه، ومنح الفرصة الكاملة للاتحاد العراقي لكرة القدم لما تمثله من أهمية حيوية للشعب العراقي ولجماهيره الكروية.

وكانت لجنة دراسة ملفات استضافة خليجي 25 رفعت توصية للمكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي، أكدت فيها أن التقارير الأمنية المستقلة من قبل منظمات دولية متخصصة في المجال الأمني، وضعت مدينة البصرة العراقية، المرشحة لاستضافة النسخة المقبلة، خارج الحسابات في الوقت الحالي، ولكن الضغوطات العراقية أسهمت في تأجيل القرار حتى تاريخ اجتماع أعضاء الهيئة العامة للاتحادات الخليجية، والذي سيعقد الشهر الحالي.

ويأمل وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال دعم الاتحادات الخليجية لاستضافة البطولة التي طال انتظار إقامتها بالعراق، وأن تحذو حذو قطر في الاستضافة كدولة بديلة لدعم الرياضة العراقية. وستقوم اللجنة التفتيشية الجديدة بزيارة لمدينة البصرة العراقية، المرشحة لاستضافة بطولة الخليج المقبلة، وذلك قبيل الإعلان الرسمي عن البلد المستضيف.

وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني جاهزية المدينة لاستضافة البطولة، خاصة بعد إنجاز 3 فنادق ضخمة، وهو ما سيمنح الملف العراقي قبولا وإيجابية عند حضور الوفد الخليجي، كما أن الوضع الأمني يشهد تحسنا كبيرا، خاصة بعد حضور المنتخبات الخليجية للبصرة، في أوقات سابقة كمنتخبات السعودية وقطر والكويت، ومن قبلهم سوريا والأردن.