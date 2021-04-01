25 يونيو قرعة أمم أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) 25 يونيو المقبل موعدا لسحب قرعة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33 التي ستجرى خلال الفترة من 9 يناير إلى 9 فبراير 2022 في الكاميرون. وأوضح الاتحاد في بيان له أمس، أن 23 منتخبا من أصل 24 تأهلوا إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، وهي مصر والسودان والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وجزر القمر وإثيوبيا والرأس الأخضر ومالي وغينيا وبوركينا فاسو ومالاوي وغانا وجامبيا والجابون وزيمبابوي والسنغال وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون. ومن المنتظر أن يكمل المنتخب البنيني أو السيراليوني عقد المتأهلين في وقت لاحق.



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