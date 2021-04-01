شكرا لقرائتكم خبر مباراة السعودية وفلسطين لم يحضرها المحصنون بلقاح أسترازينيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت مصادر طبية عدم اكتمال نصاب نسبة حضور الجماهير في الملاعب بعد أن أعلنت وزارة الرياضة الاثنين الماضي السماح بحضور الجماهير المحصنين من فيروس كورونا بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب بدءا من 17 مايو المقبل، فيما سمح بدخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني على ملعب مرسول بارك الثلاثاء الماضي ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ويأتي ذلك بسبب عدم اكمال كثيرين للجرعات المطلوبة خصوصا بالنسبة للحاصلين على لقاح أسترازينيكا الذي دخل المملكة قبل نحو 6 أسابيع، بجانب عدم توفر اللقاح الآخر في بعض المناطق.

وشهد لقاء المنتخب السعودي والفلسطيني حضور نحو 3 آلاف مشجع (محصن) من أصل 10 آلاف مشجع تسمح لهم الجهات المحتصة بدخول ملعب مروسل بارك الذي يتسع نحو 25 ألف متفرج، أي أن الذين حضروا المباراة لم يتجاوزا نسبة 12.5% بينما سمح بدخول 40% من سعة الملعب.

وعقب قرار وزارة الرياضة الأخيرة، انتقلت وتيرة البحث عن اللقاح الأسرع في الجرعات إلى مجالس الرياضيين والجماهير السعودية مؤملين في اللحاق ببعض المباريات المهمة في الدوري.

وحسب المصادر، لم تشهد مباراة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني حضور أي مشجع أخذ الجرعة من لقاح (اكسفورد استرزينيكا) الذي أقرته هيئة الغذاء والدواء في 18 فبراير الماضي، أي قبل نحو 6 أسابيع، فيما تشير التقديرات الطبية إلى أن المدة الفاصلة بين الجرعتين من 8 إلى 12 أسبوعا هي الكفيلة بمنح شهادة (محصن) عبر تطبيق (توكلنا) الذي يشترط إشهاره عند البوابات حال لرغبة المشجع في الدخول للملاعب، بينما تصل المدة الفاصلة بين اللقاح الآخر (فايزر) 3 إلى 7 أسابيع.

وبحسب التقديرات الزمنية، لن يتمكن الحاصلون على لقاح (أسترازينيكا) قبل 5 رجب الماضي، من حضور الجولة المقرر فيها عودة الجماهير (الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) والحصول على شهادة محصن عبر تطبيق (توكلنا).

فيما تشير الأرقام الصادرة من وزارة الصحة، إعطاء أكثر من 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة. ويعد الهلال والنصر أكثر المستفيدين من عودة الجماهير، إذ سيخوضان آخر مباراتين على ملعبيهما، وحينها سيرتفع عدد المحصنين.

وكان المدير الفني لفريق الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، دعا الجميع لأخذ اللقاح من أجل سلامة المجتمع بعيدا عن أي حسابات أخرى مثنيا على الجهد الكبير الذي تقدمه حكومة المملكة من حيث تقديم اللقاح للجميع دون استثناء سعوديين أو مقيمين.

نسبة الحضور الجماهيري بحسب الملاعب:

