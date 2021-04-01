100 دراج يتنافسون بسباق الدراجات الهوائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف محافظة مرات اليوم سباق الدراجات الهوائية في نسخته الثانية بعنوان(شكرا أبطال الحد الجنوبي) لفئتي المحترفين والهواة، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للدراجات. وسينطلق السباق -الذي يشارك فيه 100 دراج_ عند الرابعة مساء لمسافة 30 كلم ، وستكون البداية بمسيرة وطنية من موقع الانطلاق مرورا بعدد من معالم المحافظة السياحية والتاريخية، إذ دعت لجنة التنمية الاجتماعية الجميع إلى الحضور والاستمتاع بالفعالية، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.



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