دورات إدارية لفرق الفئات السنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إطلاق برنامج الدورات الإدارية لإعداد وتطوير الإداريين للفرق والفئات السنية.

وتسعى اللجنة من خلال هذا البرنامج لإحداث التغيير واحترافية التأثير في إداري كرة القدم في السعودية تناغما مع رؤية 2030، حيث سيتم تقديم خدمات التدريب والتطوير بمستوى عال من الجودة الملبية للاحتياجات الاحترافية للإداري الرياضي.

وتمنح هذه الدورات الفرصة للإداريين الرياضيين من أجل تطوير وتجديد الفكر الإداري الاحترافي، والقدرة على التخطيط الفعال والإدارة الاستراتيجية ورسم السياسات التي من شأنها المساهمة في التطوير والتجديد، ليس فقط في حدود عمل الإداري ولكن داخل منظومة كرة القدم بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات كرة القدم الاحترافية.