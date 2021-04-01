شطارة الإدارة تقرب الطائي من دوري الأضواء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرار لجنة الانضباط، بشأن أهلية مشاركة لاعب المواليد بفريق الخليج، ماهر محمد (تشادي) لتجاوزه السن المسموح لمشاركة اللاعبين المواليد بدوري الأولى، وذلك بعد قبول الاستئناف الذي قدمته إدارة نادي الطائي تجاه مشاركة اللاعب في مباراة الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل لحساب الجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم، والتي انتهت لمصلحة الخليج 2/ 0، إلا أنه وبعد قبول استئناف الطائي شكلا وموضوعا، احتسبت النقاط للطائي بجانبه اعتباره فائزا 3/ 0، ليصبح رصيد الطائي بعد القرار 55 نقطة في المرتبة الرابعة، فيما أصبح رصيد الخليج 41 نقطة بالمركز الثامن. على ذات الصعيد، أكدت مصادر لـ»مكة» أن نادي هجر أيضا قدم احتجاجا إلى لجنة الانضباط على نادي الخليج في أهلية مشاركة اللاعب ماهر محمد خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن لجولة الـ23 والتي انتهت بالتعادل1/1، ولم يتم الرد على الاحتجاج حتى الآن، فيما سبق نادي نجران الجميع وقدم احتجاجا على مشاركة نفس اللاعب في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ17، وتم رفضه من لجنة الانضباط، ولم يستأنف نجران ضد القرار.



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