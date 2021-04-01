شكرا لقرائتكم خبر شطارة الإدارة تقرب الطائي من دوري الأضواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
على ذات الصعيد، أكدت مصادر لـ»مكة» أن نادي هجر أيضا قدم احتجاجا إلى لجنة الانضباط على نادي الخليج في أهلية مشاركة اللاعب ماهر محمد خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن لجولة الـ23 والتي انتهت بالتعادل1/1، ولم يتم الرد على الاحتجاج حتى الآن، فيما سبق نادي نجران الجميع وقدم احتجاجا على مشاركة نفس اللاعب في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ17، وتم رفضه من لجنة الانضباط، ولم يستأنف نجران ضد القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر شطارة الإدارة تقرب الطائي من دوري الأضواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.