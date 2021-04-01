البوندسليجا يعود بقمة لايبزج وبايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف لايبزج فريق بايرن ميونخ غدا في مباراة مثيرة وحاسمة بالجولة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط أمام لايبزج، وفي حال فوز بايرن ميونخ سيخطو خطوة كبيرة نجو التتويج بلقبه التاسع على التوالي، لكنه سيفتقد خدمات نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي للإصابة. في المقابل يريد لايبزج تحقيق الفوز ليجعل المنافسة على اللقب مفتوحة على مصراعيها.

وسيكون بوروسيا دورتموند في موقف مشابه للايبزج، عندما يستضيف الفريق الذي يتفوق عليه بفارق 4 نقاط آينتراخت فرانكفورت، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ويأمل دورتموند أن يتأهل مرة أخرى للبطولة الأوروبية.

ويهدف باير ليفركوزن صاحب المركز السادس لإنهاء تراجعه الأخير مع مدربه الجديد هانيس فولف عندما يواجه فريق شالكه، بينما سيبتعد الخاسر من المباراة التي ستجمع بين بوروسيا مونشنجلادباخ وفرايبورج عن المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للعب في أوروبا الموسم المقبل.

ولن يفتقد بايرن ميونخ لخدمات ليفاندوفسكي، هداف الدوري، الذي يغيب 4 أسابيع بعدما تعرض لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع المنتخب البولندي، ولكن سيتعين عليه أيضا أن يستبدل مدافعيه الموقوفين ألفونسو ديفيز وجيروم بواتينج.

ويفتقد لايبزج لجهود لاعب خط الوسط كيفن كامبل للإيقاف، والمدافع مارسيل هالستنبرج، المتواجد في العزل الصحي لإصابته بفيروس كورونا. ولكن عاد دايوت أوباميكانو-الذي سينتقل لبايرن ميونخ في الصيف- للتدريبات بعد شفائه من الإصابة في الفخذ ومن الممكن أن يشارك في المباراة.

وقال قائد لايبزج مارسيل سابيتز أمس» نعتقد أننا قادرون على الفوز بالمباراة ولكن هذا لا يعني فوزنا باللقب».

ولم يخسر لايبزج في آخر 8 مباريات وحقق خلالها 7 انتصارات، وعلى الأقل هذا الموسم حل لايبزج بديلا لدورتموند ليكون المنافس الرئيس لبايرن ميونخ على اللقب.

وكانت آخر 4 مباريات بالبوندسليجا جمعت بين فريقي بايرن ولايبزج انتهت بالتعادل، ويرجع الفوز الوحيد الذي حققه بايرن على لايبزج عندما التقيا للمرة الأولى في مايو 2017 وفاز وقتها بايرن 5 / 4.