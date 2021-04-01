هونتيلار أساسي للمرة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق شالكة الألماني ديميتريوس جراموزيس «إن كلاس يان هونتيلار ربما يخوض أول مبارياته مع الفريق كأساسي منذ العودة إليه عندما يستضيف فريق باير ليفركوزن غدا».

وقال جراموزيس أمس «كلاس هو أبعد اللاعبين الذين عادوا. من هذا سيكون بالتأكيد خيارا لبدء اللقاء».

وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، عاد هونتيلار ومارك أوث وساليف ساني وجونكالو باسينسيا للتدريبات عقب الشفاء من الإصابة.

وأعطى هونتيلار (37 عاما) لجماهير شالكة الأمل في قلب الموسم التعيس للفريق عندما عاد في يناير الماضي قادما من أياكس الهولندي، ولكنه لم يشارك إلا مرتين ففقط كبديل.

ويحتل شالكة المركز الـ18 الأخير في جدول الترتيب، بفارق 13 نقطة عن كولون صاحب المركز الثالث من القاع، الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط، ويحتاج الفريق لمعجزة للبقاء بالبوندسليجا.