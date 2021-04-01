دورتموند ينتظر عودة قائده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يأمل فريق بوروسيا دورتموند أن يتمكن الثنائي القائد ماركو ريوس واللاعب رافايل جيريرو من العودة للفريق، استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام آينتراخت فرانكفورت، بينما يستمر غياب جادون سانشو ويوسوفا موكوكو.

وغاب ريوس عن آخر مباريات الفريق بسبب مشكلة في القدم، بينما غاب جيريرو عن آخر أربع مباريات بسبب مشكلة عضلية.

وقال المدير الفني للفريق، إدين تيرزيتش أمس» تبدو الأمور جيدة في هذه اللحظة. تدرب الثنائي بشكل جيد لذلك نتوقع أن يكونا ضمن خياراتنا».

وغاب المهاجم الإنجليزي سانشو طوال مارس الماضي بسبب تمزق عضلي، ولكن تيرزيتش يأمل أن تتغير الأوضاع خلال السبعة أو العشرة أيام المقبلة.

في الوقت نفسه، عاد اللاعب الشاب موكوكو مصابا من بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما ولا يمكنه اللعب، وقال تيرزيتش إن الفحوص الطبية ستحدد مدة غيابه.

ويحتل فرانكفورت المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، فيما يحتل دورتموند المركز الخامس بفارق 4 نقاط.