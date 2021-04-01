4 مباريات تمنح راموس معادلة رقم أحمد حسن

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وجاءت التصريحات بعدما شارك راموس في مباراته رقم 180 مع منتخب إسبانيا خلال الفوز على كوسوفو 3 / 1 أمس الأول في التصفيات المؤهلة للمونديال ليصبح على بعد 4 مباريات فقط من معادلة إنجاز المصري أحمد حسن، أكثر اللاعبين مشاركة على المستوى الدولي في تاريخ كرة القدم.
وينتهي عقد راموس مع النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي وسط تكهنات بإمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي أو الإنجليزي أو الفرنسي، وهو ما علق عليه المدافع الدولي بالقول لمحطة تي في إي،»فيما يخص مستقبلي كنت واضحا للغاية، ليس هناك أخبار والآن ليس لدي ما أقوله، عندما يكون هناك جديد سأكون أول من يكشف عن ذلك».
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